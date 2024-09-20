Сергей Моня: «Полностью поддерживаю Кириленко. Он старается развивать баскетбол»

Сергей Моня порадовался тому, что Андрей Кириленко остался во главе РФБ.

«Полностью поддерживаю Кириленко и рад, что такой человек останется у руля нашей баскетбольной федерации.

Он старается развивать баскетбол, открывает площадки, много времени уделяет развитию детского баскетбола. Так что рад, что он переизбран на новый срок», – сказал бывший игрок сборной России.

Кириленко переизбран на должность президента РФБ , получив 143 из 144 голосов. Других кандидатов на пост не было.