Сергей Моня: «Полностью поддерживаю Кириленко. Он старается развивать баскетбол»
Сергей Моня порадовался тому, что Андрей Кириленко остался во главе РФБ.
«Полностью поддерживаю Кириленко и рад, что такой человек останется у руля нашей баскетбольной федерации.
Он старается развивать баскетбол, открывает площадки, много времени уделяет развитию детского баскетбола. Так что рад, что он переизбран на новый срок», – сказал бывший игрок сборной России.
Кириленко переизбран на должность президента РФБ, получив 143 из 144 голосов. Других кандидатов на пост не было.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости