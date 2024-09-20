Сергей Панов об отсутствии оппонентов у Кириленко на выборах президента РФБ: «Вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше»
Сергей Панов поделился мнением о переизбрании Андрея Кириенко президентом РФБ.
Бывший игрок сборной России и НБА получил 143 из 144 голосов. Других кандидатов на пост не было.
– Поздравляю и желаю ему дальнейших успехов.
– Почему, на ваш взгляд, не было конкурентов в борьбе за пост президента?
– Андрей Кириленко хорошо работает, и вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше. Да, всегда есть трудности, но лучше него никто сегодня не готов сделать эту работу, – считает президент «Пари НН».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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