Сергей Панов об отсутствии оппонентов у Кириленко на выборах президента РФБ: «Вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше»

Сергей Панов поделился мнением о переизбрании Андрея Кириенко президентом РФБ.

Бывший игрок сборной России и НБА получил 143 из 144 голосов. Других кандидатов на пост не было.

– Поздравляю и желаю ему дальнейших успехов.

– Почему, на ваш взгляд, не было конкурентов в борьбе за пост президента?

– Андрей Кириленко хорошо работает, и вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше. Да, всегда есть трудности, но лучше него никто сегодня не готов сделать эту работу, – считает президент «Пари НН».