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Андрей Кириленко о безумной трате: «Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого»

Андрей Кириленко стал гостем подкаста Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза.

Ведущие попросили президента РФБ вспомнить о вложении денег, которое казалась ему уместным в период выступления в НБА, но сейчас представляется необязательным и безумным. 

«Хороший вопрос. Я тогда уже был женат. И это немного приземляет. Супруга может сказать: «Эй, давай полегче»... Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого. Катаешься на ней неделю, берешь с собой друзей, классно проводишь время.

Хотя я не скажу, что это было плохой тратой. Это было плохой тратой с точки зрения того, что уходило много денег. Но сам полученный опыт и воспоминания – мы до сих пор вспоминаем какие-то вещи с тех времен. Кстати, как-то во время такого путешествия с нами вместе был Эл Харрингтон», – рассказал российский экс-игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knuckleheads with Quentin Richardson & Darius
logoЭл Харрингтон
logoКвентин Ричардсон
logoДариус Майлз
logoРФБ
logoНБА
logoАндрей Кириленко
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