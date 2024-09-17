Андрей Кириленко о безумной трате: «Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого»
Ведущие попросили президента РФБ вспомнить о вложении денег, которое казалась ему уместным в период выступления в НБА, но сейчас представляется необязательным и безумным.
«Хороший вопрос. Я тогда уже был женат. И это немного приземляет. Супруга может сказать: «Эй, давай полегче»... Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого. Катаешься на ней неделю, берешь с собой друзей, классно проводишь время.
Хотя я не скажу, что это было плохой тратой. Это было плохой тратой с точки зрения того, что уходило много денег. Но сам полученный опыт и воспоминания – мы до сих пор вспоминаем какие-то вещи с тех времен. Кстати, как-то во время такого путешествия с нами вместе был Эл Харрингтон», – рассказал российский экс-игрок НБА.
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