Дозор Кириленко. Глава РФБ идет на новый срок

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором пишут о российском баскетболе. Владимир Можайцев голосует за Андрея Кириленко.

«Дозор Кириленко» – именно так называлась моя статья в «Спорт-Экспресс» 20-летней давности, посвященная матчу сборных России и Швеции. Вот ее начало:

«Подросток лет тринадцати, сидевший рядом со мной в вагоне метро, увлеченно читал роман Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Судя по шарфу цветов российского флага, юный читатель направлялся туда же, куда и корреспондент «СЭ», – на баскетбол. А минут через пять после начала матча Россия – Швеция мне и моему случайному попутчику было впору задуматься: неужто Иные существуют на самом деле? По крайней мере один Иной. Андрей Кириленко.

Порой действительно казалось, что 13-й номер сборной России может находиться в нескольких реальностях одновременно. А как еще можно за минуту собрать статистическую коллекцию, которой иному игроку при бережном расходовании хватило бы на пару-тройку матчей? Форвард «Юты Джаз» то зависал в воздухе, поджидая, пока рванувшийся к щиту соперник выпустит мяч в сторону кольца и можно будет сделать очередной блок-шот, то вдруг включал поистине космические скорости. Приземлившимся на паркет темнокожим скандинавам, играющим в баскетбол в режиме обычного времени, оставалось лишь ошарашенно озираться в поисках мяча. «Пропажа», как правило, обнаруживалась на другой – шведской – половине площадки, собственноручно доставленная туда Кириленко.

Еще был суперпарашют, когда Кириленко, уже находясь в воздухе, выловил передачу где-то на уровне живота, развернулся на 180 градусов и вколотил мяч в кольцо. Был издевательский трехочковый – с фолом предварительно поднятого в воздух оппонента. Кстати, остановить Кириленко без фола в этот вечер было вообще невозможно. Шведы нарушали на нем правила 11 раз. На долю всех остальных игроков нашей сборной пришлось 8 фолов. В общем, зрители, за лето явно соскучившиеся по баскетболу, стали свидетелями настоящего блокастера с Кириленко в главной роли. Это был бурлящий коктейль из мальчишеского задора и трехлетнего опыта выступлений в лучшей лиге мира».

Доминирование Кириленко на площадке на обеих сторонах океана продолжалось долго. Как сейчас перед глазами его последний сезон в Европе, когда ведомый им ЦСКА уже, казалось, выиграл титул чемпиона Евролиги. Тот финальный матч, правда, армейцы все-таки проиграли «Олимпиакосу» на последних секундах. Конечно, завершить карьеру красиво поднятой над головой очередной чашкой было бы эффектно. Но в этом – тоже величие Кириленко. Найти в себе силу воли завершить международную карьеру именно так, не хэппи-ендом, а обидным поражением – на это тоже надо было решиться.

В мире есть один-единственный игрок, который в глубоко ветеранском возрасте вернулся в Евролигу столь же триумфально – Арвидас Сабонис. И тоже, кстати, завершил выступление в этом турнире по-гротескному обидно – с двумя смазанными Густасом штрафными и трехочковым попаданием Шарпа на овертайм одновременно с сиреной.

Дозор Кириленко во главе РФБ начался давно. И фраза, которой прощаются с товарищами мужи Ночного Дозора из Вселенной Джорджа Мартина – «таких, как он, больше не будет» – подходит ему, как облегающая руку хирурга латексная перчатка. Таких президентов РФБ в обозримом будущем действительно нет и не предвидится.

Кириленко возглавил федерацию после долгого периода скандального безвременья, когда за кресло в кабинете на Лужнецкой набережной (сейчас, правда, баскетбольный трон находится по другому адресу) велись настоящие игры престолов. Возглавил на безальтернативной основе – и сейчас, 10 лет спустя, альтернативы ему по-прежнему не наблюдается.

Конечно, за это время хватало ошибок.

Недавний конфуз с самопровозглашенной колумбийской сборной напомнил стандартную ситуацию, когда после общения в тиндере к тебе на свидание приходит не эффектная фитоняша, а упитанный крокодил.

Назначение собственной супруги, Марии Лопатовой, на должность главы департамента маркетинга и пиара РФБ – тоже ошибка. Причем не с точки зрения качества работы Марии – на самом деле, оригинальный и полезных мыслей у последней хватало. Да и блог ее читать всегда интересно и познавательно. Просто сам факт назначения жены на руководящую позицию в твоей организации, вне зависимости от ее профессиональных компетенций – не самое удачное решение как раз-таки с точки зрения пиара и имиджа.

Упрекают РФБ и за скупость, в том числе при определении победителей Первенств России в различных возрастных категориях. По этому поводу, впрочем, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок сказал для sports.ru следующее:

- Определенная ложка дегтя в этом есть. Первенства России действительно проводятся без помпезности, скромно, можно сказать – аскетично. И мы получаем за это критику – наши соревнования сравнивают с финалами «Локобаскета» или КЭС. С точки зрения организации и оформления, конечно, сравнения наши Первенства с этими яркими и красочными турнирами не выдерживают.

Но тут надо отметить, что Первенство России – это не одно соревнование, а десять разных соревнований. Пять у юношей и пять у девушек, все в своих возрастах. И эти турниры многоэтапные: начинаются на уровне регионов, затем становятся межрегиональными, потом проводятся зональные этапы, и только после этого – финалы с участием 12-16 команд. То есть это глобальные всероссийские соревнования, которые длятся целый год. И это, повторюсь, не один турнир, а десять!

Да, есть взносы для участия в этих соревнованиях. И эти взносы периодически повышаются, что тоже вызывает критику и недовольство. Но все равно – основная финансовая нагрузка на проведение турниров ложится на РФБ. Взносы закрывают всего лишь порядка 30 процентов затрат, остальное федерация берет на себя.

В любом случае, не ошибается тот, кто ничего не делает. А позитива в деятельности РФБ в последние годы гораздо больше, чем негатива.

Строится – и вскоре уже достроится – Центр национальных сборных. Наверное, это главное из достижений Кириленко.

Вообще, баскетбольное строительство идет в скорострельном режиме Карри образца полуфинала и финала последней Олимпиады. Построено 25 центров уличного баскетбола, в планах федерации на ближайшие 4 года – строительство еще 20. Подписаны соглашения по строительству сразу шести региональных баскетбольных академий РФБ.

Огромный личный респект Кириленко от меня – за развитие баскетбола для людей с ограниченными возможностями. Это и проект «Тихий баскетбол», и турниры колясочников, которые с каждым сезоном становятся все масштабнее, и многое другое.

Собственно, еще в бытность игроком Кириленко много делал для тех, к кому судьба оказалась не так благосклонна, как к нему. Фонд «Кириленко – детям!» был создан еще в 2006 году. И он не просто функционирует до сих пор, а оказывает реальную и адресную помощь.

На принципиально новый уровень при Кириленко вышел баскетбол 3 на 3. И речь не только о серебряных медалях мужской и женской сборных России на предпоследней Олимпиаде. Чуть отвлечемся и констатируем, что победы сборных, конечно, зависят от работы федераций – но прямой взаимосвязи здесь нет. Рождение талантов калибра самого Кириленко или Йокича – дело Его Величества Случая.

Разумеется, работа по популяризации баскетбола и выстраиванию четкой системы СДЮШОР и других проектов, позволяющих выявить и развить таланты на самой ранней степени – очень важна. Но гарантий, что такая система автоматически вырастит новых Кириленко, Моню, Хряпу, Фридзона, Шведа – не даст никто.

Посмотрите внимательно на сборную США. А затем – уберите из ее состава стариков-разбойников Карри, Леброна и Дюранта. Останется почти посредственная команда, которая получила бы в Париже двадцатник не только от сербов, но и еще от пары-тройки сборных.

И что, разве это доказывает, что система школ и колледжей, где готовят американских баскетболистов, стала за последнее десятилетие менее эффективна? Нет, конечно. Просто – не повезло, не сложилось с поколением. Поэтому Кириленко совершенно точно не стоит критиковать за то, что сейчас в НБА и в европейских топ-клубах нет ни одного российского игрока. Куда важнее, что, несмотря на все сложности текущей геополитической ситуации, РФБ находит возможность для проведения международных матчей. Причем не только для первых сборных, но и молодежных. Парни и девушки летают на сборы и матчи в Турцию и Сербию. Думаю, география этих поездок в ближайшее время может еще расшириться. А также не стоит забывать о существовании тренировочного лагеря РФБ, в котором просматриваются все талантливые баскетбольные юниоры страны, начиная с 14 лет.

Но вернемся к нашим реалиям. Точнее – к реалиям российского баскетбола 3 на 3. Тем более что они – объективно крутые. Недавно проходивший в Екатеринбурге «Гранд-финал» бил мировые стандарты как по уровню участников, так и по уровню организации. Я далек от понимания современной (да и несовременной – тоже) рэп-культуры, но хорошо осведомленные в вопросе люди рассказали, что в Екатеринбурге жгли глаголом для болельщиков действительно топчики.

Еще одна очень важная история – работа с молодыми тренерами. Как рассказал тот же Дячок, за последние годы выпущено 7 методических книг для тренеров. Функционирует Онлайн-академия РФБ для обучения детских наставников, в рамках которой есть пять разных курсов по разным возрастам.

…Пожалуй, достаточно – иначе этот текст превратится какую-то в агитку для выборов. Наверное, главная мысль, которую я хочу донести – что Кириленко за 10 лет чиновничьей деятельности не растерял все то самое главное, что делало его не только ярчайшим баскетболистом России XXI века, но и уникальной неординарной личностью. Главное – он не остается равнодушным, он так и не научился, как подавляющее большинство чиновников во всем мире, ставить свои интересы выше интересов порученного ему большого дела. Зато – остается позитивным, открытым, искренним и дружелюбным парнем, который очень любит баскетбол и не упускает возможности в него сыграть.

Фото: russiabasket.ru ; East News /JAVIER SORIANO / AFP, HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX SWEDEN / AFP, MARK RALSTON / POOL / AFP