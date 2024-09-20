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Шакил О’Нил о Гобере: «С учетом его игры скоро мы услышим, что баскетболистам переплачивают»

Шакил О’Нил объяснил, почему критикует Руди Гобера из «Миннесоты».

«Изначально я пытался бросить Гоберу вызов, просто подстегнуть его. Ничего личного. Но с учетом его ответов и реакции, могу сказать, что он все понимает, чувствует правду в моих словах. 

Когда я что-то говорил о Руди Гобере, люди думали, что это личное. Да, это личное. Вот, скажем, Дэвид Робинсон – выдающийся игрок, член Зала славы, заработал 116 миллионов долларов. Самая крупная сумма, которую получал Карим – 3 миллиона. Патрик Юинг – 112 миллионов. Билл Расселл – 100 тысяч. Гобер? Парень, ты делаешь 250 миллионов долларов. Иди и поборись на площадке. Это все, что я пытаюсь сказать. То же самое относится к Бену Симмонсу с его 50 миллионами. 

Джордан сделал так, что я заработал свои деньги, он проложил путь. Я проложил путь для других. Гобер, ты получаешь сотни миллионов долларов. Поборись на площадке. Это все, что требуется. Когда через тебя ставят сверху, не надо засовывать голову кому-то между ног и хватать этого человека за колени. Это все, о чем я прошу.

Ты являешься примером для следующего поколения. Сейчас-то все хорошо зарабатывают, хорошо кушают. Но такими темпами скоро мы услышим: «Этим ребятам переплачивают». И это будет ваша вина», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Big Podcast with Shaq
logoШакил О′Нил
logoМиннесота
logoНБА
logoРуди Гобер
logoБен Симмонс
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