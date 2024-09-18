Шакил О′Нил о Гобере: «Слишком чувствительный»
Шакил О′Нил продолжил заочный спор с Руди Гобером.
Легендарный игрок НБА недавно назвал центрового «Миннесоты», когда ему задали вопрос о худшем игроке всех времен.
Француз в ответ заявил: «Ему необязательно это делать, чтобы оставаться актуальным. Грустно видеть подобное».
«В этом нет личного... Когда я ставлю перед современными «большими» вызовы, они не сдают этот тест, потому что начинают отвечать. Они слишком чувствительны.
Когда я говорю, то стараюсь отталкиваться от фактов. Я могу ошибаться, вы можете думать, это такой хейт с моей стороны...
Гобер говорит, что я стараюсь оставаться актуальным за его счет. Какого черта, у меня только что вышло 15 рекламных роликов», – заявил прославленный центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The OGs
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