Руди Гобер сразился с бойцом UFC Сирилом Ганом
Руди Гобер сразился с бойцом UFC
Центровой «Миннесоты» провел тренировочную схватку с французским бойцом смешанного стиля Сирилом Ганом, который выступает в тяжелой весовой категории.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MMA FACTORY PARIS
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