  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
4

Руди Гобер сразился с бойцом UFC Сирилом Ганом

Руди Гобер сразился с бойцом UFC

Центровой «Миннесоты» провел тренировочную схватку с французским бойцом смешанного стиля Сирилом Ганом, который выступает в тяжелой весовой категории.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MMA FACTORY PARIS
logoМиннесота
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoUFC
logoРуди Гобер
logoСирил Ган
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич отзащищался против Руди Гобера под кольцом и смерил взглядом скамейку «Миннесоты»
2327 мая, 04:50Видео
Джамал Кроуфорд идеально спрогнозировал победный бросок Луки Дончича во второй игре с «Миннесотой»
326 мая, 11:41
Дрэймонд Грин: «Сегодня Йокич просто уничтожил Гобера»
3015 мая, 06:52
Руди Гобер оштрафован на 75 000 долларов за жест с деньгами в адрес судей
2314 мая, 16:19Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент УНИКСа Евгений Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
14 минут назад
«Портленд» может обменять Роберта Уильямса
5сегодня, 15:13
Усман Гаруба пропустит 6-8 недель из-за стрессового перелома
сегодня, 15:02
Джей Джей Редик верит в Остина Ривза (Брайан Уиндхорст)
12сегодня, 11:52
«Буллс» пытаются наладить отношения с Заком Лавином
9сегодня, 11:12
Ник Янг: «Уорриорз» 2018 года прошли бы «Лейкерс» Кобе и Шака в пяти матчах»
29сегодня, 07:56
Бен Симмонс получил разрешение играть в формате 5 на 5
26сегодня, 07:33
Товарищеские матчи. ЦСКА оказался сильнее «Тюрк Телекома», «Локо» сыграл вничью с «Тофашем» и другие результаты
2сегодня, 05:59
Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»
15сегодня, 05:37Видео
Женская НБА. «Индиана» одолела «Атланту», «Нью-Йорк» оказался сильнее «Лас-Вегаса» и другие результаты
1сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером»
34 минуты назад
Никола Милутинов получил травму голеностопа во время тренировки
сегодня, 16:04
Трэй Янг включил себя в пятерку лучших шутеров современной НБА
3сегодня, 11:43
Кубок Европы по баскетболу 3х3 в Вене стал рекордным по просмотрам
сегодня, 11:33
Харрисон Барнс о настрое на сезон со «Сперс»: «Провести 82 матча, выложиться на всю»
8сегодня, 11:20
Венсан Колле стал советником Французской федерации баскетбола
сегодня, 10:44
Владимир Гомельский: «В «Зените» очень понравился Ксавьер Мун»
3сегодня, 10:29
Андрей Ведищев: «Если добавим взаимопонимания, то сможем рассчитывать на победу в Суперкубке»
сегодня, 10:19
Зайон Уильямсон о трештоке Дюрэнта: «Он доносит до вас, что лучше играет в баскетбол»
1сегодня, 09:26
Существует «реальный шанс» на переезд «Сиксерс» в Нью-Джерси (Брайан Льюис)
5сегодня, 09:12