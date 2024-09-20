Мэк Маккланг официально присоединился к «Орландо»
Мэк Маккланг подписал частично гарантированный контракт с «Мэджик».
Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги этого года постарается попасть в основной состав команды.
Маккланг (25 лет, 188 см) набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития. Защитник также участвовал в сборах «Орландо» в прошлом году.
«Мэджик» также подписали разыгрывающего Джавонте Смарта (25 лет, 193 см) и атакующего защитника Итана Томпсона (25 лет, 196 см).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Орландо»
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