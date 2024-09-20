  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Мэк Маккланг официально присоединился к «Орландо»

Мэк Маккланг подписал частично гарантированный контракт с «Мэджик».

Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги этого года постарается попасть в основной состав команды.

Маккланг (25 лет, 188 см) набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития. Защитник также участвовал в сборах «Орландо» в прошлом году.

«Мэджик» также подписали разыгрывающего Джавонте Смарта (25 лет, 193 см) и атакующего защитника Итана Томпсона (25 лет, 196 см).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Орландо»
переходы
logoОрландо
logoНБА
Мэк Маккланг
Джавонте Смарт
Итан Томпсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевон Харрис присоединится к «Атланте»
вчера, 07:55
«Орландо» подписал Майрона Гарднера, Тре Скотта и Джейлена Слоусона
12 сентября, 13:12
«Орландо» подпишет Джаррета Калвера
12 сентября, 06:32
Мэк Маккланг снова поборется за место в составе «Орландо»
55 сентября, 05:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шакил О’Нил о Гобере: «С учетом его игры скоро мы услышим, что баскетболистам переплачивают»
225 минут назад
Шакил О’Нил: «Мы увидели, кто такой Бен Симмонс, когда он не бросал в матче с «Хоукс». Его раскусили»
сегодня, 07:17
Женская НБА. «Индиана» в гостях уступила «Вашингтону», «Финикс» крупно проиграл «Сиэтлу» и другие результаты
2сегодня, 04:35
«Пеликанс» пригласили Элфрида Пэйтона в тренировочный лагерь
сегодня, 04:18
«Не забуду этого до конца жизни». Оскар Робертсон рассказал, как Ку-клукс-клан угрожал застрелить его
5вчера, 18:35
Дочь Денниса Родмана лежа отпраздновала гол в стиле Стефена Карри
17вчера, 17:56Фото
«Бруклин» выведет из обращения игровой номер Винса Картера 25 января
16вчера, 15:32
Гревис Васкес: «Скотти Пиппену недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем»
7вчера, 15:28
Единая лига ВТБ представила промо-видео к сезону-2024/25
вчера, 15:12Видео
Егор Демин: «Поражает, насколько американцы близки к баскетболу. Есть люди, которые знают буквально все про меня»
2вчера, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Джеймс о том, кто выиграет в дуэли 1 на 1 с Леброном: «Я»
44 минуты назад
МБА-МАИ представила промо-видео к новому сезону
51 минуту назадВидео
«Нетс» подпишут негарантированный контракт с Амари Бэйли
сегодня, 06:21
«Голден Стэйт» подпишет отчисленного из «Лейкерс» Блэйка Хинсона
сегодня, 06:09
Джермейн О′Нил-младший будет выступать в NCAA за университет Южный Методист
3сегодня, 05:47
Реализация проекта новой арены «Сиксерс» рассчитана на 1,5 миллиарда долларов
сегодня, 05:24
В Сеть слили изображения «городских» комплектов формы команд НБА на сезон-24/25. «Денвер» намекнул, что это достоверная информация
5сегодня, 05:05Фото
Кайан Энтони: «Отец не требует, чтобы я тоже играл за Сиракьюз»
1сегодня, 04:54
Джордан сфотографировался с владельцем БК «Монако» Федорычевым на матче футбольной ЛЧ с «Барсой» в Монте-Карло
17вчера, 22:13Фото
«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Джейденом Шекелфордом
вчера, 21:50