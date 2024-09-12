«Орландо» подписал Майрона Гарднера, Тре Скотта и Джейлена Слоусона

«Орландо» подписал негарантированные контракты с тремя игроками.

«Мэджик» подписал контракты Exhibit 10 со свободными агентами Майроном Гарднером, Тре Скоттом и Джейленом Слоусоном.

Игроки поборются в тренировочном лагере за двусторонний контракт, а также за место в составе фарм-клуба «Орландо ».