«Орландо» подпишет Джаррета Калвера
Джарретт Калвер присоединится к «Мэджик».
6-й номер драфта-2019 НБА (25 лет, 198 см) провел прошлый сезон в G-лиге в фарм-клубе «Хьюстона». Защитник набирал 20,2 очка, 6,3 подбора, 2,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем.
Калвер отыграл 4 сезона в НБА в «Миннесоте», «Мемфисе» и «Атланте». На его счету в матчах лиги – 6,5 очка и 2,8 подбора в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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