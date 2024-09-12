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«Орландо» подпишет Джаррета Калвера

Джарретт Калвер присоединится к «Мэджик».

6-й номер драфта-2019 НБА (25 лет, 198 см) провел прошлый сезон в G-лиге в фарм-клубе «Хьюстона». Защитник набирал 20,2 очка, 6,3 подбора, 2,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем.

Калвер отыграл 4 сезона в НБА в «Миннесоте», «Мемфисе» и «Атланте». На его счету в матчах лиги – 6,5 очка и 2,8 подбора в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
переходы
logoАтланта
logoМемфис
logoМиннесота
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logoНБА
G-лига
logoДжарретт Калвер
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