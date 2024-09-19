Кевон Харрис присоединится к «Атланте»
Кевон Харрис попробует продолжить карьеру в «Хокс».
27-летний защитник (198 см) потерял место в ротации «Орландо» в сезоне-2023/24. Харрис провел большую часть чемпионата в G-лиге, набирая 16,4 очка, 5,3 подбора и 2,4 передачи в среднем.
Ранее в это межсезонье баскетболист тренировался с «Клипперс», но не смог закрепиться в составе.
Харрис подпишет с «Атлантой» негарантированное соглашение по форме Exhibit 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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