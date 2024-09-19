Кевон Харрис присоединится к «Атланте»

Кевон Харрис попробует продолжить карьеру в «Хокс».

27-летний защитник (198 см) потерял место в ротации «Орландо » в сезоне-2023/24. Харрис провел большую часть чемпионата в G-лиге, набирая 16,4 очка, 5,3 подбора и 2,4 передачи в среднем.

Ранее в это межсезонье баскетболист тренировался с «Клипперс», но не смог закрепиться в составе.

Харрис подпишет с «Атлантой» негарантированное соглашение по форме Exhibit 10.