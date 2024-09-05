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Мэк Маккланг снова поборется за место в составе «Орландо»

Мэк Маккланг подпишет частично гарантированный контракт с «Мэджик»

Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги этого года постарается попасть в основной ростер команды.

Маккланг набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития.

Защитник также участвовал в сборах «Орландо» в прошлом году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
переходы
logoОрландо
logoНБА
G-лига
Мэк Маккланг
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