Мэк Маккланг снова поборется за место в составе «Орландо»

Мэк Маккланг подпишет частично гарантированный контракт с «Мэджик»

Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги этого года постарается попасть в основной ростер команды.

Маккланг набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития.

Защитник также участвовал в сборах «Орландо » в прошлом году.