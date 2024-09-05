Мэк Маккланг снова поборется за место в составе «Орландо»
Мэк Маккланг подпишет частично гарантированный контракт с «Мэджик»
Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги этого года постарается попасть в основной ростер команды.
Маккланг набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития.
Защитник также участвовал в сборах «Орландо» в прошлом году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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