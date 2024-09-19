Билл Симмонс: «Маззулла летал во Францию, когда у Тейтума были проблемы на Олимпиаде, чтобы убедиться, что он в порядке»
Билл Симмонс высоко оценивает второй сезон Джо Маззуллы.
«Маззулла провел великолепный второй сезон. Когда у Тейтума были проблемы во время Олимпиады, Маззулла летал во Францию, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он полностью сосредоточен на команде, идеально знает свой ростер, его прогресс по сравнению с первым сезоном поразителен. Люди обожают этого парня.
Мы раньше называли его «Джо из второго ряда», но это в прошлом. Какой-то сайт составил список 30 лучших тренеров, и он попал на 11 строчку. Как это вообще возможно?» – возмутился журналист, являющийся давним фанатом «Селтикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube-канал Билла Симмонса
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