Билл Симмонс: «Маззулла летал во Францию, когда у Тейтума были проблемы на Олимпиаде, чтобы убедиться, что он в порядке»

Билл Симмонс высоко оценивает второй сезон Джо Маззуллы.

«Маззулла провел великолепный второй сезон. Когда у Тейтума были проблемы во время Олимпиады, Маззулла летал во Францию, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он полностью сосредоточен на команде, идеально знает свой ростер, его прогресс по сравнению с первым сезоном поразителен. Люди обожают этого парня.

Мы раньше называли его «Джо из второго ряда», но это в прошлом. Какой-то сайт составил список 30 лучших тренеров, и он попал на 11 строчку. Как это вообще возможно?» – возмутился журналист, являющийся давним фанатом «Селтикс».