Джо Маззулла о сохранении мотивации после титула: «Думаю, это вопрос осознанного выбора»
Главный тренер «Бостона» ответил на вопросы о возможном изменении статуса команды с «охотника» на «добычу» и сохранении мотивации после победы в чемпионате.
«Думаю, что оставаться голодным до побед – это результат осознанного выбора. Люди говорят об «охотниках» и «добыче», но я не руководствуюсь категорическими определениями или/или. Мы будем продолжать охотиться, и на нас будут охотиться одновременно, каждый год. В этом смысле ничего не изменится.
Изменилось окружение. Команды стали лучше, нам нужно быть внимательными и понимать, что принесут эти изменения. И после этого сосредоточиться на саморазвитии. Индивидуальном в том числе.
У нас есть ядро из парней, которые хотят побеждать и делать это вместе. Это само по себе ничего не гарантирует. Будут поражения, неудачные отрезки. Главное – не зацикливаться на этом. Можно проигрывать, но играть хорошо. Можно плохо побеждать. Нужно внимательно подходить к деталям каждый день», – рассудил Маззулла.
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