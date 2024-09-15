Джо Маззулла о сохранении мотивации после титула: «Думаю, это вопрос осознанного выбора»

Джо Маззулла поделился настроем на сезон-2023/24.

Главный тренер «Бостона» ответил на вопросы о возможном изменении статуса команды с «охотника» на «добычу» и сохранении мотивации после победы в чемпионате.

«Думаю, что оставаться голодным до побед – это результат осознанного выбора. Люди говорят об «охотниках» и «добыче», но я не руководствуюсь категорическими определениями или/или. Мы будем продолжать охотиться, и на нас будут охотиться одновременно, каждый год. В этом смысле ничего не изменится.

Изменилось окружение. Команды стали лучше, нам нужно быть внимательными и понимать, что принесут эти изменения. И после этого сосредоточиться на саморазвитии. Индивидуальном в том числе.

У нас есть ядро из парней, которые хотят побеждать и делать это вместе. Это само по себе ничего не гарантирует. Будут поражения, неудачные отрезки. Главное – не зацикливаться на этом. Можно проигрывать, но играть хорошо. Можно плохо побеждать. Нужно внимательно подходить к деталям каждый день», – рассудил Маззулла.