Джо Маззулла: «Мы не защищаем титул, мы атакуем новую цель»

Джо Маззулла объяснил настрой «Селтикс» на новый сезон.

Действующие чемпионы НБА являются фаворитами перед началом нового розыгрыша лиги.

«Термин «защита титула» очень пассивно-агрессивный. Если посмотреть на царство животных, сильнейшие звери не защищаются, они проявляют агрессию, чаще всего атакуют.

Победа или поражение не должны влиять на твой образ мышления. Нужно понимать, что ведет к конечному результату, ежедневно оставаться приверженным деталям, быть агрессивным. Мы не защищаем что-то. Мы атакуем новую цель», – заявил главный тренер «Бостона ».