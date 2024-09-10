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Джо Маззулла: «Мы не защищаем титул, мы атакуем новую цель»

Джо Маззулла объяснил настрой «Селтикс» на новый сезон.

Действующие чемпионы НБА являются фаворитами перед началом нового розыгрыша лиги.

«Термин «защита титула» очень пассивно-агрессивный. Если посмотреть на царство животных, сильнейшие звери не защищаются, они проявляют агрессию, чаще всего атакуют.

Победа или поражение не должны влиять на твой образ мышления. Нужно понимать, что ведет к конечному результату, ежедневно оставаться приверженным деталям, быть агрессивным. Мы не защищаем что-то. Мы атакуем новую цель», – заявил главный тренер «Бостона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Locked On Celtics
logoБостон
logoНБА
logoДжо Маззулла
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