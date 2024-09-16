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Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports

CBS Sports составил рейтинг тренеров НБА.

Первое место занимает Эрик Споэльстра, возглавляющий «Майами» с 2008 года. Тренер дважды становился чемпионом НБА и два раза выводил команду в финал за последние 5 лет.

На последнем месте находится тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, не имеющий профессионального опыта и попавший на должность по результатам игровой и журналистской карьеры.

1. Эрик Споэльстра, «Майами»;

2. Ник Нерс, «Филадельфия»;

3. Рик Карлайл, «Индиана»;

4. Стив Керр, «Голден Стэйт»;

5. Тайрон Лю, «Клипперс»;

6. Марк Дэйгнолт, «Оклахома»;

7. Уилл Харди, «Юта»;

8. Име Удока, «Хьюстон»;

9. Майк Буденхольцер, «Финикс»;

10. Том Тибодо, «Нью-Йорк»;

11. Джо Маззулла, «Бостон»;

12. Крис Финч, «Миннесота»;

13. Майк Браун, «Сакраменто»;

14. Грегг Попович, «Сан-Антонио»;

15. Майкл Мэлоун, «Денвер»;

16. Куин Снайдер, «Атланта»;

17. Тэйлор Дженкинс, «Мемфис»;

18. Джейсон Кидд, «Даллас»;

19. Джамал Мозли, «Орландо»;

20. Уилли Грин, «Новый Орлеан»;

21. Кенни Эткинсон, «Кливленд»;

22. Док Риверс, «Милуоки»;

23. Джей Би Бикерстафф, «Детройт»;

24. Билли Донован, «Чикаго»;

25. Чонси Биллапс, «Портленд»;

26. Дарко Раякович, «Торонто»;

27. Жорди Фернандес, «Бруклин»;

28. Чарльз Ли, «Шарлотт»;

29. Брайан Киф, «Вашингтон»;

30. Джей Джей Редик, «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoДок Риверс
logoТайрон Лю
logoМайк Браун
logoЧонси Биллапс
logoРик Карлайл
logoЛейкерс
logoМайами
logoДжейсон Кидд
logoДжей Джей Редик
Уилли Грин
logoИме Удока
logoГрегг Попович
logoСтив Керр
logoБилли Донован
Жорди Фернандес
logoКрис Финч
logoЭрик Споэльстра
logoМайк Буденхольцер
logoТом Тибодо
logoКуин Снайдер
logoДжей Би Бикерстафф
logoМайкл Мэлоун
logoКенни Эткинсон
logoНик Нерс
logoТэйлор Дженкинс
logoУилл Харди
logoМарк Дэйгнолт
logoДжамал Мозли
logoДжо Маззулла
Дарко Раякович
Брайан Киф
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