Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports

CBS Sports составил рейтинг тренеров НБА.

Первое место занимает Эрик Споэльстра, возглавляющий «Майами » с 2008 года. Тренер дважды становился чемпионом НБА и два раза выводил команду в финал за последние 5 лет.

На последнем месте находится тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, не имеющий профессионального опыта и попавший на должность по результатам игровой и журналистской карьеры.

1. Эрик Споэльстра , «Майами»;

2. Ник Нерс, «Филадельфия»;

3. Рик Карлайл , «Индиана»;

4. Стив Керр , «Голден Стэйт»;

5. Тайрон Лю, «Клипперс»;

6. Марк Дэйгнолт, «Оклахома»;

7. Уилл Харди, «Юта»;

8. Име Удока, «Хьюстон»;

9. Майк Буденхольцер, «Финикс»;

10. Том Тибодо, «Нью-Йорк»;

11. Джо Маззулла, «Бостон»;

12. Крис Финч, «Миннесота»;

13. Майк Браун, «Сакраменто»;

14. Грегг Попович, «Сан-Антонио»;

15. Майкл Мэлоун, «Денвер»;

16. Куин Снайдер, «Атланта»;

17. Тэйлор Дженкинс, «Мемфис»;

18. Джейсон Кидд, «Даллас»;

19. Джамал Мозли, «Орландо»;

20. Уилли Грин, «Новый Орлеан»;

21. Кенни Эткинсон, «Кливленд»;

22. Док Риверс, «Милуоки»;

23. Джей Би Бикерстафф, «Детройт»;

24. Билли Донован, «Чикаго»;

25. Чонси Биллапс, «Портленд»;

26. Дарко Раякович, «Торонто»;

27. Жорди Фернандес, «Бруклин»;

28. Чарльз Ли, «Шарлотт»;

29. Брайан Киф, «Вашингтон»;

30. Джей Джей Редик , «Лейкерс».