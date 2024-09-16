Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports
Первое место занимает Эрик Споэльстра, возглавляющий «Майами» с 2008 года. Тренер дважды становился чемпионом НБА и два раза выводил команду в финал за последние 5 лет.
На последнем месте находится тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, не имеющий профессионального опыта и попавший на должность по результатам игровой и журналистской карьеры.
1. Эрик Споэльстра, «Майами»;
2. Ник Нерс, «Филадельфия»;
3. Рик Карлайл, «Индиана»;
4. Стив Керр, «Голден Стэйт»;
5. Тайрон Лю, «Клипперс»;
6. Марк Дэйгнолт, «Оклахома»;
7. Уилл Харди, «Юта»;
8. Име Удока, «Хьюстон»;
9. Майк Буденхольцер, «Финикс»;
10. Том Тибодо, «Нью-Йорк»;
11. Джо Маззулла, «Бостон»;
12. Крис Финч, «Миннесота»;
13. Майк Браун, «Сакраменто»;
14. Грегг Попович, «Сан-Антонио»;
15. Майкл Мэлоун, «Денвер»;
16. Куин Снайдер, «Атланта»;
17. Тэйлор Дженкинс, «Мемфис»;
18. Джейсон Кидд, «Даллас»;
19. Джамал Мозли, «Орландо»;
20. Уилли Грин, «Новый Орлеан»;
21. Кенни Эткинсон, «Кливленд»;
22. Док Риверс, «Милуоки»;
23. Джей Би Бикерстафф, «Детройт»;
24. Билли Донован, «Чикаго»;
25. Чонси Биллапс, «Портленд»;
26. Дарко Раякович, «Торонто»;
27. Жорди Фернандес, «Бруклин»;
28. Чарльз Ли, «Шарлотт»;
29. Брайан Киф, «Вашингтон»;
30. Джей Джей Редик, «Лейкерс».
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