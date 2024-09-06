Руди Гобер о нападках Шакила О’Нила: «Ему необязательно это делать, чтобы оставаться актуальным. Грустно видеть подобное»
Руди Гобер ответил Шакилу О’Нилу
Легендарный игрок НБА назвал центрового «Миннесоты», когда ему задали вопрос о худшем игроке всех времен.
«Грустно видеть, как кто-то, достигший таких высот в спорте и в бизнесе, никак не может успокоиться, когда речь заходит о финансах и достижениях другого человека.
Я принимаю развлекательную составляющую всей этой истории, и все же в отличие от других Шаку необязательно участвовать в подобных вещах, чтобы оставаться актуальным», – отреагировал француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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