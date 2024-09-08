Эдди Джонсон: «Язвительное отношение к Руди Гоберу – одна из самых странных ситуаций в лиге»

Эдди Джонсон прокомментировал ситуацию с Руди Гобером

4-кратный лучший обороняющийся игрок НБА подвергается критике экспертов и игроков, иногда выходящей за рамки профессиональной.

«Руди Гоберу надо как-то обозначить свою позицию. Очевидно, есть что-то, чего мы не понимаем. Его поведение на площадке или что-то, что он говорит другим. Возможно, это играет какую-то роль, я не знаю. Но язвительное отношение к нему – одна из самых странных ситуаций в лиге, с которыми я сталкивался. Он чудесен в защите, природно одарен. Мобилен, мешает броскам, беспокоит атакующих. У него столько функций и умений на площадке, но люди продолжают цепляться к тому, что он не может. На таком высоком уровне.

Может быть, дело в нем. Может быть, он расскажет, что такого говорит, что все его терпеть не могут», – заключил бывший баскетболист на радио.