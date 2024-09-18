«Будь Шаком». Шакил О’Нил вспомнил, как получил затрещину от отца за кроссовер и бросок со средней

Шакил О’Нил вспомнил забавную историю, связанную с отцом и стилем игры.

«Помню эту историю, словно это было только вчера. У меня было 45 очков по итогам трех четвертей. Мы играли с какими-то детьми, вели 40 очков. Мне захотелось отработать что-нибудь. Я исполняю кроссовер на каком-то чуваке в середине площадки. Вместо того, чтобы забить сверху, отправляюсь к линии штрафного, потом бросаю по кольцу. На тот момент мой рост просто уже был 210 см. И я промахнулся. Мой отец выходит на площадку, берет тайм-аут. Я говорю: «Я просто работаю над своим...» И тут мне прилетает затрещина. «Мэджик Джонсон ? Будь Шаком!».

Следующие двадцать владений я колотил сверху – бум, бум, бум. Хотел сломать кольцо, был разозлен, ведь мне только что прилетело. Отец: «Это то, о чем я говорил». И он был прав, потому что я увидел, как соперники стали бояться» – вспомнил прославленный центровой.