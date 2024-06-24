Дуайт Ховард о лучшем дуэте в истории НБА: «Кобе Брайант и Шакил О’Нил»

Дуайт Ховард назвал лучший дуэт в истории НБА.

«Мой выбор – и Шакил О’Нил. и тоже были отличным дуэтом, но я остановлюсь на Кобе и , потому что они привлекли внимание к связкам «большого» и защитника. Они сделали это популярным, такую комбинацию.

Я впервые начал присматриваться к игре дуэта в финале, в котором «Лейкерс» играли с «Сиксерс» (серия 2001 года, в которой «озерники» победили 4-1 – прим. Sports.ru). Ходил тогда в 11-й класс», – рассказал экс-игрок .