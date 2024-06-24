Дуайт Ховард о лучшем дуэте в истории НБА: «Кобе Брайант и Шакил О’Нил»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Дуайт Ховард назвал лучший дуэт в истории НБА.

«Мой выбор – Кобе Брайант и Шакил О’Нил. Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар тоже были отличным дуэтом, но я остановлюсь на Кобе и Шаке, потому что они привлекли внимание к связкам «большого» и защитника. Они сделали это популярным, такую комбинацию.

Я впервые начал присматриваться к игре дуэта в финале, в котором «Лейкерс» играли с «Сиксерс» (серия 2001 года, в которой «озерники» победили 4-1 – прим. Sports.ru). Ходил тогда в 11-й класс», – рассказал экс-игрок НБА.

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4 комментария
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Ответ Биомеханоид
Джордан/Пиппен, Кемп/Пэйтон, Робинсон/Данкан, тоже были совсем неплохи.
>Кемп/Пэйтон, Робинсон/Данкан
По достижениям к сожалению проигрывают... Да и по эффектности игры тоже. ШаКобе в начале 00х - сплошной шоутайм на протяжении сезона, да ещё и на Западе! Д-О-М-И-Н-А-Ц-И-Я одним словом

>Джордан/Пиппен
А вот здесь уже чисто вкусовщина. Пересматривая игры Шака в период ЛАЛ, я вполне могу представить ужас, который он наводил на команду соперника. Вот как застопить Шака, когда он вальяжно приходит в краску? Да никак наверное... Только хакать, и то это может себе позволить делать только Спёрс. При этом конкуренция на Западе в тот период была очень достойной

Буллс 90х всё-равно были единственной суперкомандой в лиге. Разница в классе слишком большая
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Джордан/Пиппен, Кемп/Пэйтон, Робинсон/Данкан, тоже были совсем неплохи.
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Два на столько высококлассных игрока, которые вдобавок способны побеждать сами, никогда не играли вместе. С отрывом сильнейший дуэт
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Присматриваться к связкам стали до прихода обоих в лигу. Но прогиб засчитан
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