Мэджик Джонсон и Шакил О’Нил вошли в число представителей Джерри Уэста на церемонии включения в Зал славы
Названы имена представителей на грядущей церемонии включения в Зал славы.
Легенда НБА Джерри Уэст, который в июне умер в возрасте 86 лет, будет включен в Зал славы в третий раз – теперь как управленец.
Его представителями станут Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Джеймс Уорти, Майкл Купер, Джамал Уилкс, Боб Макаду, Пэт Райли, Владе Дивац, Шакил О’Нил, Делл Харрис и Пау Газоль.
Представлять Винса Картера будут Джулиус Ирвинг и Трэйси Макгрэйди.
Представители Чонси Биллапса – Лэрри Браун, Бен Уоллес и Тина Томпсон.
Зал славы баскетбола имени Нейсмита ранее перенес церемонию введения новых членов с августа на октябрь.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball HOF
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