Мэджик Джонсон и Шакил О’Нил вошли в число представителей Джерри Уэста на церемонии включения в Зал славы

Названы имена представителей на грядущей церемонии включения в Зал славы.

Легенда НБА Джерри Уэст, который в июне умер в возрасте 86 лет, будет включен в Зал славы в третий раз – теперь как управленец.

Его представителями станут Мэджик Джонсон , Карим Абдул-Джаббар , Джеймс Уорти , Майкл Купер, Джамал Уилкс, Боб Макаду, Пэт Райли , Владе Дивац, Шакил О ’Нил, Делл Харрис и Пау Газоль.

Представлять Винса Картера будут Джулиус Ирвинг и Трэйси Макгрэйди.

Представители Чонси Биллапса – Лэрри Браун, Бен Уоллес и Тина Томпсон.

Зал славы баскетбола имени Нейсмита ранее перенес церемонию введения новых членов с августа на октябрь.