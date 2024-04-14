Трэйси Макгрэйди: «Кобе Брайант не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно?»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Кобе Брайант Пау Газоль Шакил О′Нил НБА Карим Абдул-Джаббар Джеймс Уорти Майкл Купер Баскетбол

Трэйси Макгрэйди высказался в защиту Кобе Брайанта.

«Говорят, Кобе Брайант не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно? И знаете, почему? Потому что он играл с Шакилом О′Нилом.

Хорошо, тогда Мэджик Джонсон играл с Каримом Абдул-Джаббаром, который был самым результативным игроком всех времен?

Но вы продолжаете говорить о Кобе и Шаке. Нужно иметь звездных партнеров, чтобы выигрывать титулы. Почему мы игнорируем тот факт, что Джонсон играл с Джеймсом Уорти, Майклом Купером, Каримом, членами Зала славы?

Хотите привязать его к Шаку, но когда тот ушел, Кобе взял Пау Газоля и выиграл еще два титула. Столько неуважения. Этот мужик в Топ-5. Спроси любого, кто играл против Майкла Джордана и Кобе, и они ответят, что он в Топ-5», – заявил легендарный защитник.

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21 комментарий
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Ответ стиваркус картридж
Трагичность судьбы Брайанта не должна влиять на восприятие общественностью его баскетбольных заслуг. По факту Кобян - это конец первой десятки лучших игроков в истории, равнять его с Джорданом и Леброном неуместно
Наконец-то хоть один адекватный комментарий.
К сожалению, трагическая смерть Кобе очень сильно его обелила и превознесла.
+14
-4
+10
Трагичность судьбы Брайанта не должна влиять на восприятие общественностью его баскетбольных заслуг. По факту Кобян - это конец первой десятки лучших игроков в истории, равнять его с Джорданом и Леброном неуместно
+18
-11
+7
Ответ AlphaBeast
Таланта, как у Леброна или Джордана, возможно, и не было, но талант у него был сумасшедший, Кобе является 7 пиком драфта сразу после школы, я никого, кроме Леброна не помню, чтобы выбирали выше Кобе сразу после школы.
Он 13ый номер драфта. Хорошо бы проверять прежде чем писать, иначе дискуссия превращается в какую-то нелепость
+2
0
+2
Спроси Илюху Петрова и Даню. И они тебе ответят что в топ 5Карри)
+7
-6
+1
Кобян это шоу в чистом ввиде , Ну скажите кто еще умудрялся за площадкой и на площадке устраивать шоу и играть феноменально? Кто показывал дикий атлетизм и при этом изящность змеи в атаке? Кто Играл топово и в нападение и в защите? Мухабойка в защите и Данки томагавки в игре кто так делал стабильно и красиво ? Просто наберите данки КБ за карьеру да это же праздник просто для глаз! Таких не будет больше)
+7
-6
+1
Ответ AlphaBeast
Таланта, как у Леброна или Джордана, возможно, и не было, но талант у него был сумасшедший, Кобе является 7 пиком драфта сразу после школы, я никого, кроме Леброна не помню, чтобы выбирали выше Кобе сразу после школы.
Гарнетт
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+1
Ответ ID89
Ну так это вы привязываетесь к «трагичности судьбы», все остальные про баскетбол и наследие говорят
И чем его баскетбол и наследие превосходят баскетбол и наследие Расселла, Уилта, Джабара, Мэджика, Бёрда и Джордана?
Вы ж сейчас тоже только про баскетбол, правда?

P.S. Как бы мне не претил ЛеБрон, но с моей тчз он уже повыше Кобе располагается.
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Я как лицо Трейси Макгрейди мне пофиг на поражения и победы
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Комментарий удален пользователем
Да это все бывшие игроки говорят, но "экспертам" со спортса виднее. Те же Игудала и Брюс Боуэн(половина комментаторов не знает кто это), будучи персональщиками всю карьеру уверенно заявляют, что против Кобе им было сложнее всего защищаться. Плюс многие застали потухшего и убитого травмами Кобяна и думают, что он так всю карьеру играл, но в нулевых не было более яркого и титулованного игрока и это факт.
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Ответ стиваркус картридж
Трагичность судьбы Брайанта не должна влиять на восприятие общественностью его баскетбольных заслуг. По факту Кобян - это конец первой десятки лучших игроков в истории, равнять его с Джорданом и Леброном неуместно
Лол, так Джордан за счет свой ауры вообще топ1 считается)))
Почему тогда Кобяна нельзя в топ5 так же засунуть
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Ответ ID89
«Обелила» в смысле? Вы же опять не игру рассматриваете, а что-то другое. Своими же комментариями себя топите
обелила в том, что как партнер по команде он был отвратный, эффективность у него ниже среднего, но кто об этом говорит после его смерти? После этого явно куда больше людей стали пихать его в топ 5. Да и отрицать, то, что восприятие игрока и то, как его оценивают сильно зависит от его не баскетбольной жизни - глупо, Карл Мэлоун тому пример
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Ответ sheih228
Да это все бывшие игроки говорят, но "экспертам" со спортса виднее. Те же Игудала и Брюс Боуэн(половина комментаторов не знает кто это), будучи персональщиками всю карьеру уверенно заявляют, что против Кобе им было сложнее всего защищаться. Плюс многие застали потухшего и убитого травмами Кобяна и думают, что он так всю карьеру играл, но в нулевых не было более яркого и титулованного игрока и это факт.
Слабый аргумент. Игудала и Боуэн не защищались против большинства тех игроков, на чье место в Топ-5 Кобе помещают.

Если же говорить о том, что Брайант входит в Топ игроков именно нулевых, то с этим мнением согласится уже много большее число людей.
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