Трэйси Макгрэйди: «Кобе Брайант не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно?»

Трэйси Макгрэйди высказался в защиту Кобе Брайанта.

«Говорят, не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно? И знаете, почему? Потому что он играл с Шакилом О′ .

Хорошо, тогда играл с , который был самым результативным игроком всех времен?

Но вы продолжаете говорить о Кобе и Шаке. Нужно иметь звездных партнеров, чтобы выигрывать титулы. Почему мы игнорируем тот факт, что Джонсон играл с , Майклом Купером, Каримом, членами Зала славы?

Хотите привязать его к Шаку, но когда тот ушел, Кобе взял Пау Газоля и выиграл еще два титула. Столько неуважения. Этот мужик в Топ-5. Спроси любого, кто играл против Майкла Джордана и Кобе, и они ответят, что он в Топ-5», – заявил легендарный защитник.