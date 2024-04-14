Трэйси Макгрэйди: «Кобе Брайант не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно?»
Трэйси Макгрэйди высказался в защиту Кобе Брайанта.
«Говорят, Кобе Брайант не Топ-5 в истории?! Идите вы. Серьезно? И знаете, почему? Потому что он играл с Шакилом О′Нилом.
Хорошо, тогда Мэджик Джонсон играл с Каримом Абдул-Джаббаром, который был самым результативным игроком всех времен?
Но вы продолжаете говорить о Кобе и Шаке. Нужно иметь звездных партнеров, чтобы выигрывать титулы. Почему мы игнорируем тот факт, что Джонсон играл с Джеймсом Уорти, Майклом Купером, Каримом, членами Зала славы?
Хотите привязать его к Шаку, но когда тот ушел, Кобе взял Пау Газоля и выиграл еще два титула. Столько неуважения. Этот мужик в Топ-5. Спроси любого, кто играл против Майкла Джордана и Кобе, и они ответят, что он в Топ-5», – заявил легендарный защитник.
К сожалению, трагическая смерть Кобе очень сильно его обелила и превознесла.
Вы ж сейчас тоже только про баскетбол, правда?
P.S. Как бы мне не претил ЛеБрон, но с моей тчз он уже повыше Кобе располагается.
Почему тогда Кобяна нельзя в топ5 так же засунуть
Если же говорить о том, что Брайант входит в Топ игроков именно нулевых, то с этим мнением согласится уже много большее число людей.