«Голден Стэйт» подписал негарантированные контракты с Джаваном Джонсоном и Донтой Скоттом
«Уорриорз» пригласили двух игроков в тренировочный лагерь.
Клуб заключил негарантированные контракты Exhibit 10 с форвардами Джаваном Джонсоном (25 лет, 198 см) и Донтой Скоттом (23 года, 203 см).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости