«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо

«Голден Стэйт» ставит перед собой большие задачи.

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, «Уорриорз» мечтают заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо .

Журналист описал ситуацию, используя аналогию с недвижимостью. Он сравнил устремления «воинов» с «желанием купить роскошный дом» без необходимых на то ресурсов.

По словам Эмика, «Голден Стэйт » надеется на неожиданное ухудшение ситуации в одном из клубов, которое повлекло бы запрос на обмен и дало бы калифорнийцам шанс.