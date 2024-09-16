«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
«Голден Стэйт» ставит перед собой большие задачи.
По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, «Уорриорз» мечтают заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо.
Журналист описал ситуацию, используя аналогию с недвижимостью. Он сравнил устремления «воинов» с «желанием купить роскошный дом» без необходимых на то ресурсов.
По словам Эмика, «Голден Стэйт» надеется на неожиданное ухудшение ситуации в одном из клубов, которое повлекло бы запрос на обмен и дало бы калифорнийцам шанс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
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