«Бостон», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» просматривают Нассира Литтла
Нассир Литтл надеется получить место в команде НБА.
Легкий форвард (24 года, 196 см) проходит серию просмотров. Он провел или еще проведет тренировки для «Бостона», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто».
В активе Литтла 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был недавно отчислен из команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости