«Бостон», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» просматривают Нассира Литтла

Нассир Литтл надеется получить место в команде НБА.

Легкий форвард (24 года, 196 см) проходит серию просмотров. Он провел или еще проведет тренировки для «Бостона », «Майами », «Голден Стэйт » и «Сакраменто ».

В активе Литтла 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был недавно отчислен из команды.