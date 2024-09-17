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Стив Керр: «Дрэймонд Грин перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает»

Стив Керр рассказал, когда он был наиболее зол на Дрэймонда Грина.

«Примеров много. Но думаю, что, конечно, это инцидент с Джорданом Пулом.

Мы с Дрэймондом очень похожи. Со стороны, наверное, это не видно. Мы оба являемся маниакальными бойцами, мы сходим с ума друг от друга во время матчей.

Он перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает, он сразу это понял. Это сделало тот сезон невероятно трудным для всех. Эту историю много раз пересказывали, но, наверное, именно тогда я был больше всего зол», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Грин ударил Пула во время тренировки «Голден Стэйт» на этапе подготовки к сезону-23/24. Позже защитника обменяли в «Вашингтон».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dan Le Batard Show with Stugotz в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoДрэймонд Грин
logoДжордан Пул
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