Стив Керр: «Дрэймонд Грин перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает»

Стив Керр рассказал, когда он был наиболее зол на Дрэймонда Грина.

«Примеров много. Но думаю, что, конечно, это инцидент с Джорданом Пулом .

Мы с Дрэймондом очень похожи. Со стороны, наверное, это не видно. Мы оба являемся маниакальными бойцами, мы сходим с ума друг от друга во время матчей.

Он перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает, он сразу это понял. Это сделало тот сезон невероятно трудным для всех. Эту историю много раз пересказывали, но, наверное, именно тогда я был больше всего зол», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Грин ударил Пула во время тренировки «Голден Стэйт » на этапе подготовки к сезону-23/24. Позже защитника обменяли в «Вашингтон».