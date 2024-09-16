Таунс, Уильямсон, Джексон, Маркканен и Грин – в Топ-5 лучших тяжелых форвардов по мнению Патрика Беверли

Патрик Беверли назвал 5 лучших тяжелых форвардов.

В его список, в произвольном порядке, попали Карл-Энтони Таунс («Миннесота »), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан »), Джарен Джексон («Мемфис»), Лаури Маркканен («Юта») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»).

Разыгрывающий «Хапоэля» считает Янниса Адетокумбо, Виктора Вембаньяму, Паскаля Сиакама и Паоло Банкеро легкими форвардами.

«Рост в 7 футов не делает тебя тяжелым форвардом. 4-я позиция уходит в историю», – заявил Беверли.