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Таунс, Уильямсон, Джексон, Маркканен и Грин – в Топ-5 лучших тяжелых форвардов по мнению Патрика Беверли

Патрик Беверли назвал 5 лучших тяжелых форвардов.

В его список, в произвольном порядке, попали Карл-Энтони ТаунсМиннесота»), Зайон УильямсонНовый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Лаури Маркканен («Юта») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»).

Разыгрывающий «Хапоэля» считает Янниса Адетокумбо, Виктора Вембаньяму, Паскаля Сиакама и Паоло Банкеро легкими форвардами.

«Рост в 7 футов не делает тебя тяжелым форвардом. 4-я позиция уходит в историю», – заявил Беверли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoМиннесота
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoЮта
logoПатрик Беверли
logoДрэймонд Грин
logoЯннис Адетокумбо
logoКарл-Энтони Таунс
logoХапоэль Тель-Авив
logoПаскаль Сиакам
logoЛаури Маркканен
logoДжарен Джексон-младший
logoЗайон Уильямсон
logoВиктор Вембаньяма
logoПаоло Банкеро
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