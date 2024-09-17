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Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Коннектикут» примет лидера Западной конференции «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с действующим чемпионом «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ВашингтонНью-Йорк

18 сентября. 2.00

Коннектикут – Миннесота

18 сентября. 2.00

Атланта – Чикаго

18 сентября. 2.30

Сиэтл – Лас-Вегас

18 сентября. 5.00

Лос-Анджелес – Финикс

18 сентября. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoженская НБА
Финикс жен
Чикаго жен
logoКоннектикут жен
logoЛос-Анджелес жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoСиэтл жен
logoВашингтон жен
logoАтланта жен
Лас-Вегас жен
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