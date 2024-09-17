Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Коннектикут» примет лидера Западной конференции «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с действующим чемпионом «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
18 сентября. 2.00
Коннектикут – Миннесота
18 сентября. 2.00
Атланта – Чикаго
18 сентября. 2.30
Сиэтл – Лас-Вегас
18 сентября. 5.00
Лос-Анджелес – Финикс
18 сентября. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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