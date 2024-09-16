Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон
Эйжа Уилсон обновила важный рекорд женской НБА.
Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории WNBA пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон.
На прошлой неделе Уилсон установила новый рекорд женской НБА по результативности за чемпионат (956). В матче с «Коннектикутом» (84:71) в воскресенье Эйжа набрала 29 очков и добралась до юбилейной отметки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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