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Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон

Эйжа Уилсон обновила важный рекорд женской НБА.

Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории WNBA пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон.

На прошлой неделе Уилсон установила новый рекорд женской НБА по результативности за чемпионат (956). В матче с «Коннектикутом» (84:71) в воскресенье Эйжа набрала 29 очков и добралась до юбилейной отметки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
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