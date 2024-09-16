Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон

Эйжа Уилсон обновила важный рекорд женской НБА.

Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории WNBA пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон.

На прошлой неделе Уилсон установила новый рекорд женской НБА по результативности за чемпионат (956). В матче с «Коннектикутом» (84:71) в воскресенье Эйжа набрала 29 очков и добралась до юбилейной отметки.