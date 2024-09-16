Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
Эйжа Уилсон 1-й в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо отреагировал на рекорд баскетболистки «Лас-Вегаса».
«Надеюсь, у всех будет тысяча причин улыбнуться в этот прекрасный воскресный вечер», – написал игрок НБА в соцсетях.
Уилсон выложила мем, который посчитали ответом на пост Адебайо.
В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости