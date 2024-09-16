Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются

Эйжа Уилсон 1-й в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо отреагировал на рекорд баскетболистки «Лас-Вегаса».

«Надеюсь, у всех будет тысяча причин улыбнуться в этот прекрасный воскресный вечер», – написал игрок НБА в соцсетях.

Уилсон выложила мем, который посчитали ответом на пост Адебайо.

В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами .