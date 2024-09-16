Эйжа Уилсон обратилась к команде после обновления рекорда по очкам: «Ваши улыбки и радость делают меня той, кто я есть»
Эйжа Уилсон эмоционально отнеслась к поздравлению команды после нового рекорда.
Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон.
«Мы с вами прошли через все, что только возможно. Без моих защитников этот рекорд не состоялся бы, я просто не получила бы мяч.
Вы знаете, как я вас люблю. Иногда мне просто невыносимо быть Эйжей Уилсон. Но когда я прихожу на работу и вижу, как вы улыбаетесь и радуетесь, это делает меня той, кто я есть», – расплакалась баскетболистка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости