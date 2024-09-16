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Эйжа Уилсон обратилась к команде после обновления рекорда по очкам: «Ваши улыбки и радость делают меня той, кто я есть»

Эйжа Уилсон эмоционально отнеслась к поздравлению команды после нового рекорда.

Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон.

«Мы с вами прошли через все, что только возможно. Без моих защитников этот рекорд не состоялся бы, я просто не получила бы мяч.

Вы знаете, как я вас люблю. Иногда мне просто невыносимо быть Эйжей Уилсон. Но когда я прихожу на работу и вижу, как вы улыбаетесь и радуетесь, это делает меня той, кто я есть», – расплакалась баскетболистка.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
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