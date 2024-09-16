Тиффани Хэйс: «В «Лас-Вегасе» впервые смогла почувствовать себя профессионалом»

Тиффани Хэйс претендует на звание лучшего «шестого» игрока женской НБА.

Баскетболистка проводит 12 сезон в лиге. Хэйс участвовала в Матче всех звезд и попадала в сборную сезона и в защитную пятерку лиги. Баскетболистка была близка к окончанию карьеры, но перешла в «Лас-Вегас» и стала выходить со скамейки запасных.

«Это совершенно другое ощущение. Команда не привыкла к такому количеству поражений, но все равно, это один из моих самых счастливых сезонов в лиге.

Здесь я чувствую себя профессионалом. Мне всегда этого не хватало. Рада, что мне наконец довелось испытать это ощущение.

Сюда можно приходить и беспокоиться только о баскетболе», – рассказала ветеран.

«Лас-Вегас» проводит третий сезон под руководством главного тренера Бекки Хэммон, учившейся у Грегга Поповича. Клуб первым в лиге выстроил собственный высокотехнологичный тренировочный комплекс. Команда является чемпионом последних двух сезонов.