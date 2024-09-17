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  • Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
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Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»

Факундо Кампаццо высказался об уходе Гершона Ябуселе из «Реала».

«Такое случается. Однажды такое случилось и со мной. После его выдающегося выступления на Олимпиаде, где он сыграл ​​ключевую роль, такой исход был вероятен.

Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно. Я желаю ему всяческих успехов в НБА», – сказал разыгрывающий «Реала».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AS
logoФиладельфия
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoНБА
logoчемпионат Испании
logoФакундо Кампаццо
logoГершон Ябуселе
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