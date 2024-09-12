Тим Бонтемпс: «Филадельфия» проделала отличную работу этим летом, но у них не хватает игрока на позицию тяжелого форварда»

Тим Бонтемпс порассуждал о слабом месте «Сиксерс».

«Их стартовым тяжелым форвардом, скорее всего, будет Калеб Мартин (198 см). Но он станет самым низким баскетболистом в лиге на этой позиции.

Полу Джорджу (203 см) тоже не хватает габаритов. У них талантливый состав, клуб провел отличное лето в плане комплектации ростера, но у них не хватает кого-то на это место», – заявил репортер ESPN.

«Филадельфия » подписала Гершона Ябуселе . Французский форвард (201 см) поборется за место в ротации команды.