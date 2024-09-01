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  • Гершон Ябуселе: «На этом этапе карьеры приехал не для того, чтобы выбирать. Буду делать, что скажут»
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Гершон Ябуселе: «На этом этапе карьеры приехал не для того, чтобы выбирать. Буду делать, что скажут»

Гершон Ябуселе описал свой настрой на игру за «Сиксерс»

Форвард перешел в «Филадельфию» после удачного выступления и серебряной медали на Олимпиаде-2024. Ябуселе обсудил с Ником Батюмом подход главного тренера клуба и возможности роста под его руководством.

«Немного поговорил с Ником Нерсом, чтобы получить представление о том, как я могу подстроиться к команде и как меня представить. Небольшая беседа.

Мне будет комфортно там, где мне скажут. На этом этапе моей карьеры приехал не для того, чтобы выбирать. Мне нужен второй шанс, его мне дали здесь, постараюсь влиться в состав и показать себя с лучшей стороны.

Мне было комфортно в Европе, было бы глупо отрицать это, но я всегда говорил, что хочу вернуться в НБА и получить шанс остаться в лиге», – заключил Ябуселе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SixersWire
logoФиладельфия
logoНБА
logoНиколя Батюм
logoГершон Ябуселе
logoНик Нерс
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