Тимоте Луваву-Кабарро о переходе в «Басконию»: «Гершон Ябуселе хорошо отзывался о Пабло Ласо. Я здесь всего неделю, но отношение – фантастическое»

Тимоте Луваву-Кабарро рассказал о первых впечатлениях от «Басконии»

29-летний французский форвард перешел в испанский клуб этим летом.

«Пабло Ласо – отличный тренер, очень успешный. Говорил о нем с бывшим партнером по команде и большим другом Гершоном Ябуселе , и он очень хорошо отзывался. Я еще не составил полного впечатления, здесь всего неделю. Но отношение – фантастическое.

«Баскония » – отличная организация с хорошим тренером и составом. То, что мне нужно на этом этапе карьеры. У меня есть опыт игры в НБА и Европе. 29 лет, нужно показать, на что я способен. Надеюсь добиться здесь успеха», – заявил форвард.