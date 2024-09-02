Тимоте Луваву-Кабарро о переходе в «Басконию»: «Гершон Ябуселе хорошо отзывался о Пабло Ласо. Я здесь всего неделю, но отношение – фантастическое»
Тимоте Луваву-Кабарро рассказал о первых впечатлениях от «Басконии»
29-летний французский форвард перешел в испанский клуб этим летом.
«Пабло Ласо – отличный тренер, очень успешный. Говорил о нем с бывшим партнером по команде и большим другом Гершоном Ябуселе, и он очень хорошо отзывался. Я еще не составил полного впечатления, здесь всего неделю. Но отношение – фантастическое.
«Баскония» – отличная организация с хорошим тренером и составом. То, что мне нужно на этом этапе карьеры. У меня есть опыт игры в НБА и Европе. 29 лет, нужно показать, на что я способен. Надеюсь добиться здесь успеха», – заявил форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
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