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  • Тимоте Луваву-Кабарро о переходе в «Басконию»: «Гершон Ябуселе хорошо отзывался о Пабло Ласо. Я здесь всего неделю, но отношение – фантастическое»
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Тимоте Луваву-Кабарро о переходе в «Басконию»: «Гершон Ябуселе хорошо отзывался о Пабло Ласо. Я здесь всего неделю, но отношение – фантастическое»

Тимоте Луваву-Кабарро рассказал о первых впечатлениях от «Басконии»

29-летний французский форвард перешел в испанский клуб этим летом. 

«Пабло Ласо – отличный тренер, очень успешный. Говорил о нем с бывшим партнером по команде и большим другом Гершоном Ябуселе, и он очень хорошо отзывался. Я еще не составил полного впечатления, здесь всего неделю. Но отношение – фантастическое.

«Баскония» – отличная организация с хорошим тренером и составом. То, что мне нужно на этом этапе карьеры. У меня есть опыт игры в НБА и Европе. 29 лет, нужно показать, на что я способен. Надеюсь добиться здесь успеха», – заявил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoчемпионат Испании
Пабло Ласо
logoТимоте Луваву-Кабарро
logoГершон Ябуселе
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