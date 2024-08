Герой Парижа-2024 Гершон Ябуселе возвращается в НБА. Здесь его помнят как человека-мема

Стал легендой уже на драфте.

Гершон Ябуселе – снова в НБА, «Филадельфия» предложила французскому форварду контракт, даже несмотря на то, что после успешной Олимпиады сумма отступных «Реалу» существенно выросла. И новость о возвращении Гершона привела всех в неописуемый восторг.

Однозначно описать, в связи с чем он так почитаем – невозможно. Просто потому, что для каждого он свой. Неоспоримо лишь одно – без французского «Танцующего мишки» баскетбольный раздел Спортса был бы куда более угрюмым.

«Французского Дрэймонда» благословил сам Билл Симмонс

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Так вот, до того как мир начал передавать из уст в уста имя Виктора Вембаньямы, а на драфте НБА в первой десятке взяли трех французов, над всей мирской суетой, колыхаясь в танце, воспарил Гершон Ябуселе.

Случилось это на драфте-2016 – все еще рекордным для представителей Франции (рекорд повторили в 2024-м). Тогда было выбрано 5 французов, первым и самым неповторимым из которых и стал Ябуселе, «Бостон» взял форварда под 16-м пиком. После него ушли Тимоте Луваву-Кабарро, Давид Мишино, Исайя Кординье и Петр Корнели.

Но у Гершона было преимущество; репутация шла впереди него самого. Еще до церемонии с легкой ремарки Билла Симмонса Ябуселе стали называть «французским Дрэймондом Грином». В медиа отмечали невысокий рост форварда, его широкую кость (особенно в области таза), точность трехочковых (43% реализации, хотя всего 67 бросков за два года), частенько добавляя, что под кольцом-то Гершон – чистый Лэрри Джонсон. Как тут можно было устоять.

Ябуселе начал генерировать мемы прямо на драфте, даже не дойдя до трибуны

Это даже не уровень класса, а природный дар. Если дождаться окончания «визитки» игрока, то можно увидеть фаната «Бостона» в костюме лепрекона, которого ведущие охарактеризовали как «нового члена фан-клуба Гершона Ябуселе» (1:37). Не нужно быть дипломированным сурдопереводчиком, чтобы углядеть, что парень эмоционально вопрошает: «Who? Who? Who the fuck is this?!». Такая вот она – народная любовь с первого взгляда.

Позже под комментариями к видео на ютубе появился этот самый «лепрекон» и поведал наимилейшую историю: «Короче, мы пересекались с Гершоном трижды, сделали две совместные фотографии, которые вы можете увидеть в моих в соцсетях. Он даже лайкнул одну из них, так что он на меня не в обиде. Чистая правда».

«Селтикс» сослали Гершона в Китай. Там он все равно оставался королем восторгов

Корпулентный новичок произвел неплохое впечатление по итогам Летней лиги, по крайней мере, фанаты «Селтикс» с разной степенью иронии превозносили связку европейских новичков Гершон Ябуселе – Анте Жижич.

Связку разбили еще до сезона: подписание обоих отложили на год. Жижича изначально брали с учетом того, что он пока остается в «Цибоне». Но и французу «Селтикс» предпочли дать время на выполнение домашнего задания. За игровым временем Гершон поехал в Китай, где подписал годичный контракт с «Шанхай Шаркс». Под фанатские комментарии вроде «Мы провожаем «Танцующего мишку», чтобы через год встретить «Правителя панд».

Эти комментарии продолжали множиться под нарезками успешных выступлений француза в Китае: в 43 матчах Ябуселе в среднем набирал по 20 очков и 9 подборов, благодаря чему попал на Матч звезд китайской лиги.

После такого сезона «Селтикс» поспешили вернуть Ябуселе в НБА.

Дебютировал в матче против… «Филадельфии». За два года дорос до любимца болельщиков и «ключевого актива в обмене века»

Даже те, кто продолжал подтрунивать над Ябуселе, считали своей обязанностью напомнить, что «Селтикс» выбрали француза под довольно высоким 16-м пиком. А ведь драфт-2016 не был богат на таланты. Были незадрафтованные находки вроде Фреда Ванвлита и Алекса Карузо, были классные выборы на стыке первого-второго раундов (Сиакам, Брогдон, Деджонте Мюррэй), но, например, под первым номером ушел человек (Бен Симмонс), со временем полностью потерявший интерес к баскетболу, второй (Брэндон Ингрэм), несмотря на старания и предпосылки, так и не добился статуса звезды, а третий (Джейлен Браун) – добившись этого статуса, оказался в роли изгоя национальной сборной.

Маргинализировать странноватый выбор Ябуселе не стоит. Так же, например, считают и авторы портала Hoopshype – в их версии редрафта-2016 Ябуселе отводится 29-й номер. Подобное падение акций всяко лучше, чем у Драгана Бендера, спикировавшего с 4-й на 52-ю строчку.

Итак, в 2017-м «Бостон» наконец-то осчастливил всех, подписав с Ябуселе контракт новичка. Дебютировал «Танцующий мишка» в матче против команды, которая спустя 7 лет предоставит ему второй шанс в НБА.

В той игре обошлось без бурных торжеств и празднований. Этот элемент Гершон припас на потом. Зато когда он явил миру «дэб лучника», в восторге были все: партнеры по команде, болельщики и производители симулятора NBA2K, которые оставили в игре празднование даже тогда, когда Ябуселе уже покинул НБА. Гершон не мелькал в хайлайтах так часто, как Джейлен Браун или Джейсон Тэйтум, но всем было ясно, на кого стремятся равняться лидеры «кельтов».

За два года в «Бостоне» Гершон не стал выдающимся игроком, хотя некоторые выдающиеся качества у него были.

Не только эти. Например, трогательное участие социальных активностях и старательное – пусть и безрезультатное – стремление закрепиться в составе сделали «Танцующего мишку» эдаким тотемным животным «Селтикс». Поэтому, когда появились слухи о желании выменять Энтони Дэвиса, фанбаза разделилась на два лагеря. Одни в шутливой манере советовали клубу отдать всех кого угодно, но оставить Гершона. Другие называли его главным активом, вокруг которого строится весь трейд. Француз к тому моменту второй год подряд не дотягивался до отметки в 2 с половиной очка за игру и накопил менее 500 минут на паркете.

Конец «торгов» получился горестным для всех «зеленых»: Дэвис уехал к принципиальным соперникам в Лос-Анджелес, а «Селтикс» предпочли отпустить Гершона на все четыре стороны.

Выпав из НБА, Ябуселе принялся генерировать мемы иного толка

Отыграв пару сезонов за «Королей Обезьян» (настоящее прозвище) из китайского Нанкина и французский АСВЕЛ, Ябуселе удостоился предложения от гранда европейского баскетбола – «Реала». В составе королевского клуба он уже чуть больше походил на местную модификацию Дрэймонда Грина. Зеркальное сходство особенно четко просматривалось в прошлогодней серии плей-офф Евролиги против «Партизана».

В итогам побоища «Партизан» лишился трех игроков – Кевин Пантер и Матиас Лессор были дисквалифицированы, а Данте Экзам получил разрыв сухожилия в ходе контакта с Ябуселе. Гершона и еще одного игрока мадридцев, форварда Габриэля Дека, тоже дисквалифицировали, но потери оказались критичнее для сербской команды.

А «Реал» вытянул практически мертвую серию, вышел в финал и стал чемпионом Евролиги. Все по канонам Дрэймонда. Точно так же нахраписто и старательно, играя на грани (а иногда и за гранью) фола, Ябуселе выглядел в составе сборной на домашней Олимпиаде. В Википедии написано, что золото взяли американцы, но золотой момент точно не у них. Данк Ябуселе через Леброна будет воскресать в памяти не менее стремительно, чем и сверхдальние попадания Карри.

Как и все, что делает Гершон, это тоже стало достоянием мемов, выведя хэштег #dunkonlebron в лидеры соцсетей.

Любители видеоигр тоже подсуетились.

В ходе турнира Гершон в шутливой манере сообщил знакомому репортеру «Бостон Глоуб» Гэри Уошберну: «Передай «Бостону», чтобы они меня вернули». У фанатов «зеленых» тут же начали порхать бабочки в животе, а вот руководство клуба оказалось менее сентиментальным. Чемпионы НБА решили сохранить почти весь победный состав, а последнее место в заявке на новый сезон оставить свободным, чтобы не платить лишний налог на роскошь.

У их конкурентов по дивизиону проблемы с точностью до наоборот – «Сиксерс» нужно было заполнять пустую заявку всеми, кто доступен. Поэтому на ближайший год Ябуселе станет игроком «Филадельфии». Сумеет ли он реализовать свой потенциал там – это мы еще посмотрим, но без мемов от «Танцующего мишки» точно не останемся.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff, Jamie Squire / Staff, Mike Stobe / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/George Bridges