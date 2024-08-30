Марк Кьюбан о скаутском отчете Джейлена Брансона: «Немного пухлый, не такой быстрый, не слишком атлетичный, но победитель»
Марк Кьюбан рассказал о выборе Джейлена Брансона на драфте
«Дело дошло до 31-го номера. И все скауты повторяли: «Джей Би, Джей Би. Он победитель. Немного пухлый, не такой быстрый, не такой атлетичный, но он победитель, он закрывает матчи. Невозможно прямо оценить такие качества. Это наш парень».
В итоге приняли решение задрафтовать его», – заключил Кьюбан.
Брансон был выбран 33-м в 2018 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Roommates Show
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