Марк Кьюбан о скаутском отчете Джейлена Брансона: «Немного пухлый, не такой быстрый, не слишком атлетичный, но победитель»

Марк Кьюбан рассказал о выборе Джейлена Брансона на драфте

«Дело дошло до 31-го номера. И все скауты повторяли: «Джей Би, Джей Би. Он победитель. Немного пухлый, не такой быстрый, не такой атлетичный, но он победитель, он закрывает матчи. Невозможно прямо оценить такие качества. Это наш парень».

В итоге приняли решение задрафтовать его», – заключил Кьюбан .

Брансон был выбран 33-м в 2018 году.