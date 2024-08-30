Марк Кьюбан об уходе Джейлена Брансона в «Никс»: «Надеялись на преимущество своей площадки»
Марк Кьюбан и Джейлен Брансон рассказали о своем видении перехода защитника
«Я не получал информации от «Мэверикс». Мой агент сказал, что клуб не дает никакой цифры. И я выбрал «Никс», – вспомнил Брансон в подкасте.
«Мы предложили первую цифру. Нам сказали, что этого мало. Мы попросили дать вилку. Надеялись на преимущество своей площадки, ведь ты был в команде 4 года. Хотели получить такую возможность. А потом, когда дело дошло до того, что ты выбрал «Никс», нам сказали, что единственный вариант – это максимальный контракт.
Честно говоря, я надеялся, что все сработает. Этого не произошло, ну что ж. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я очень рад за тебя – нового короля Нью-Йорка. И рад за нас», – рассказал Кьюбан.
Брансон сменил команду в 2022 году, подписав контракт на 4 года и 104 миллиона долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Roommates Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости