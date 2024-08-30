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Марк Кьюбан об уходе Джейлена Брансона в «Никс»: «Надеялись на преимущество своей площадки»

Марк Кьюбан и Джейлен Брансон рассказали о своем видении перехода защитника

«Я не получал информации от «Мэверикс». Мой агент сказал, что клуб не дает никакой цифры. И я выбрал «Никс», – вспомнил Брансон в подкасте.

«Мы предложили первую цифру. Нам сказали, что этого мало. Мы попросили дать вилку. Надеялись на преимущество своей площадки, ведь ты был в команде 4 года. Хотели получить такую возможность. А потом, когда дело дошло до того, что ты выбрал «Никс», нам сказали, что единственный вариант – это максимальный контракт.

Честно говоря, я надеялся, что все сработает. Этого не произошло, ну что ж. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я очень рад за тебя – нового короля Нью-Йорка. И рад за нас», – рассказал Кьюбан.

Брансон сменил команду в 2022 году, подписав контракт на 4 года и 104 миллиона долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Roommates Show
logoДаллас
logoНью-Йорк
logoНБА
logoМарк Кьюбан
logoДжейлен Брансон
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