Марк Кьюбан: «Сперва я поддерживал Дональда Трампа, но потом узнал его получше»

Марк Кьюбан рассказал о том, как изменилось его отношение к Дональду Трампу

Экс-владелец «Мэверикс» обсудил данный вопрос во время интервью, которое он дал бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

«На самом деле я сперва даже поддерживал Дональда, но потом узнал его получше. Изначально считал, что он молодец; не самый типичный кандидат из Степфорда. Подумал, что это позитивно.

Но потом я узнал его получше», – заявил Кьюбан.

По словам бизнесмена, Трамп привлек его в основном потому, что выступал аутсайдером, который мог изменить политическую сцену США.

«Сомневался, что у него есть шанс, и поэтому просто хотел, знаете ли, повлиять на нашу традиционную политику, которая мне не нравится», – сказал Марк .

Затем Кьюбан сказал, что разочаровался в 45-м президенте США, как только ознакомился с его деловыми и политическими деяниями.

«Главное – университет Трампа. Он украл 4 миллиона долларов у моего друга, которому пришлось подать в суд, чтобы вернуть деньги. Майк Пенс», – заявил Кьюбан.

Кьюбан имеет в виду обвинения в мошенничестве, возникшие в связи с программой обучения в сфере недвижимости в университете Трампа. Политик заплатил 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебные иски.

«Вы хотите назначить президентом человека, который не делает даже те вещи, которые в его же собственных интересах. Вы не можете этого отрицать, таков Дональд Трамп », – считает Кьюбан.