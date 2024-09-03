Марк Кьюбан о финале 2006 года: «Это была не лучшая серия для «Далласа» с точки зрения судейской работы»
Марк Кьюбан считает, что в финале 2006 года судьи плохо справились с работой
В решающей серии «Даллас» Кьюбана уступил «Майами».
«В какой-то момент Дуэйн Уэйд начал нырять в сторону кольца. Каждое легкое прикосновение – получите два броска, два броска. Он в прямом смысле – причем в нескольких матчах – бросал больше штрафных, чем вся наша команда вместе взятая. Так все было. И это было довольно болезненно.
Раньше к подбору судей для финальных серий относились иначе, намного. Во многом выбор определялся тем, что у человека был самый богатый опыт работы. Что вовсе не означает привлечение к работе лучших рефери.
Это была не лучшая серия с точки зрения судейской работы для «Далласа», но уже ничего не поделаешь», – заявил бывший владелец «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Nation
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