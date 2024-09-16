Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
Сэм Эмик рассказал об отношениях между Стефеном Карри и Леброном Джеймсом.
Звездные баскетболисты «Уорриорз» и «Лейкерс» сблизились во время Олимпийских игр в Париже, когда выиграли золотую медаль в составе сборной США.
По словам журналиста The Athletic, так было не всегда.
«Мы были на всех этих финалах, и мне все равно, что говорит Леброн сейчас. Они не то что были враждебны по отношению друг к другу, но они были соперниками. Лагерям обоих не всегда нравилось то, как говорили о другом. Людям Леброна не нравилось, когда Стефа начинали называть лучшим игроком в мире. Существовало реальное напряжение», – сказал Сэм во время общения с инсайдером Тимом Каваками.
«Голден Стэйт» Карри и «Кливленд» Джеймса встречались друг с другом в четырех финалах подряд – с 2015 по 2018 годы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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