  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»

Сэм Эмик рассказал об отношениях между Стефеном Карри и Леброном Джеймсом.

Звездные баскетболисты «Уорриорз» и «Лейкерс» сблизились во время Олимпийских игр в Париже, когда выиграли золотую медаль в составе сборной США.

По словам журналиста The Athletic, так было не всегда.

«Мы были на всех этих финалах, и мне все равно, что говорит Леброн сейчас. Они не то что были враждебны по отношению друг к другу, но они были соперниками. Лагерям обоих не всегда нравилось то, как говорили о другом. Людям Леброна не нравилось, когда Стефа начинали называть лучшим игроком в мире. Существовало реальное напряжение», – сказал Сэм во время общения с инсайдером Тимом Каваками.

«Голден Стэйт» Карри и «Кливленд» Джеймса встречались друг с другом в четырех финалах подряд – с 2015 по 2018 годы. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoсборная США
logoНБА
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джини Басс: «Учитывая выступление на Олимпиаде, Леброн Джеймс может быть величайшим игроком всех времен»
1213 сентября, 17:30
Терренс Росс: «Не знаю, как можно поставить Джордана выше Леброна. Да и соперники у Джеймса сложнее»
2210 сентября, 14:08
Стеф Карри о спортивном долголетии Леброна Джеймса: «Много деталей, которые люди не видят. Мотивировали друг друга еще больше на оставшееся время»
38 сентября, 05:46
Стефен Карри о французских комментаторах на Олимпиаде: «Дьявол» Карри снова в деле. Не буду брать это прозвище»
6 сентября, 17:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
134 минуты назад
Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
сегодня, 05:03Фото
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон
сегодня, 04:52Видео
Женская НБА. 35 очков Кейтлин Кларк помогли «Индиане» победить «Даллас», Эйжа Уилсон набрала тысячное очко в победной игре с «Коннектикутом» и другие результаты
сегодня, 04:32
«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт
сегодня, 04:21
«У них не было шансов». Лэрри Нэнс рассказал, как «Кавальерс» праздновали, узнав, что встретятся с «Рэпторс» во 2-м раунде плей-офф 2018 года
6вчера, 21:07
Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком
1вчера, 20:48
«Возможно, это мой следующий перстень». Марлон Уэйанс рассказал, как Кобе Брайант не позволил ему шутить над Пау Газолем
9вчера, 20:28
Стив Керр об игровом времени Джейсона Тейтума в сборной США: «Болельщики «Селтикс» накинутся на меня»
3вчера, 19:49
Илона Корстин: «Единая лига ВТБ заработала порядка 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок»
1вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
10 минут назадФото
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
59 минут назад
Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию», трехочковый Дорси за 0,8 секунды до конца принес «Олимпиакосу» победу над «Фенербахче»
вчера, 20:12
«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня
вчера, 19:20
Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
1вчера, 18:20
Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
1вчера, 17:58
Турнир в Анталье. «Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем»
вчера, 17:36
«Сан-Антонио» отчислит Джамари Буея
вчера, 17:13
«Марафон продолжается». Богдан Богданович опубликовал фото с Новаком Джоковичем
2вчера, 16:22Фото
«Партизан» продал более 14 500 абонементов на сезон-2024/25
вчера, 16:15