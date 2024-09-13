Джини Басс: «Учитывая выступление на Олимпиаде, Леброн Джеймс может быть величайшим игроком всех времен»

Джини Басс прокомментировала ожидания от нового сезона.

«Очень хочу посмотреть на то, что получится у нашего нового тренера Джей Джей Редика . Это определенно будет интересный сезон. Вы видели, как Леброн играл на Олимпиаде? Он может быть величайшим игроком всех времен», – заявила владелица «Лейкерс ».