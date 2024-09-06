Стефен Карри о французских комментаторах на Олимпиаде: «Дьявол» Карри снова в деле. Не буду брать это прозвище»
Стефен Карри прокомментировал французское прозвище
Защитник стал самым результативным игроком сборной США на олимпийском баскетбольном турнире в финале против сборной Франции, набрав 24 очка при 8 точных из 12 бросков из-за дуги.
«Посмотрел много нарезок лучших моментов с Олимпиады. Французские комментаторы совершенно угарные. «Дьявол» Карри снова в деле». Не буду брать себе это прозвище», – посмеялся разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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