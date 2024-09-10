Терренс Росс: «Не знаю, как можно поставить Джордана выше Леброна. Да и соперники у Джеймса сложнее»
Терренс Росс высказался по поводу сравнения Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Леброн Джеймс был лучшим в сборной США на Олимпиаде. Вытащил команду на себе. Без него Карри мог и не получить свои броски.
Для меня теперь он лучший в истории. Не знаю, как можно поставить Джордана выше. Если бы Джордан выступал на одном уровне 20 лет, да, Джеймсу было бы далеко до него.
После перерыва в карьере Джордан не был тем же игроком. Леброн одинаково хорош на протяжении всей карьеры. Он становится старше, но до сих пор так же эффективен. Ну и уровень его соперников, по моему мнению, выше того, с чем имел дело Джордан», – заключил бывший форвард НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
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