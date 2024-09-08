Стеф Карри о спортивном долголетии Леброна Джеймса: «Много деталей, которые люди не видят. Мотивировали друг друга еще больше на оставшееся время»

Стеф Карри был воодушевлен сотрудничеством с Леброном Джеймсом

Знаменитые баскетболисты сыграли вместе за сборную США на олимпийском баскетбольном турнире. Карри прокомментировал уникальное спортивное долголетие Джеймса .

«Множество деталей, которые люди не видят. Время на восстановление, работа в спортзале. Вложения в подготовку тела и разума к выступлению. Ничего особо эффектного и яркого. Просто тяжелая монотонная работа, травмы и синяки.

Мы мотивировали друг друга еще больше на тот срок, который остался нам на площадке», – рассказал Карри.

Защитник также признался, что сотрудничество с форвардом было для него странным в интервью Стивену Кольберу.

«Когда у меня не шла игра, я ответил на один из вопросов, что серия попаданий скоро состоится. И Леброн, который проходил у меня за спиной, подтвердил: «Чертовски верно». Это было неожиданно. Мне пришлось привыкать к дружеским отношениям с ним после всех наших схваток на паркете», – посмеялся Карри .