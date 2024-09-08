Стеф Карри о спортивном долголетии Леброна Джеймса: «Много деталей, которые люди не видят. Мотивировали друг друга еще больше на оставшееся время»
Знаменитые баскетболисты сыграли вместе за сборную США на олимпийском баскетбольном турнире. Карри прокомментировал уникальное спортивное долголетие Джеймса.
«Множество деталей, которые люди не видят. Время на восстановление, работа в спортзале. Вложения в подготовку тела и разума к выступлению. Ничего особо эффектного и яркого. Просто тяжелая монотонная работа, травмы и синяки.
Мы мотивировали друг друга еще больше на тот срок, который остался нам на площадке», – рассказал Карри.
Защитник также признался, что сотрудничество с форвардом было для него странным в интервью Стивену Кольберу.
«Когда у меня не шла игра, я ответил на один из вопросов, что серия попаданий скоро состоится. И Леброн, который проходил у меня за спиной, подтвердил: «Чертовски верно». Это было неожиданно. Мне пришлось привыкать к дружеским отношениям с ним после всех наших схваток на паркете», – посмеялся Карри.
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