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  • Илона Корстин: «Единая лига ВТБ заработала порядка 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок»
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Илона Корстин: «Единая лига ВТБ заработала порядка 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок»

— Довольны посещаемостью, учитывая, что большая часть турнира прошла в будни?

— Достаточно сложно продать билеты на такое количество игр. Все-таки Суперкубок растянулся на четыре игровых дня, за которые было проведено 9 матчей. Гораздо проще реализовать билеты на конкретную встречу. Говорю это на основе нашего опыта Матча звезд, когда у нас всегда получалось сделать солдаут.

Тем не менее в этот раз увеличили наши показатели по посещаемости по сравнению с прошлым годом. И нам удалось заработать. Это не супервысокие показатели, но вполне неплохие.

— Какая цифра, если не секрет?

— На билетах мы заработали порядка 10 миллионов рублей, – ответила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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