Андрей Ватутин: «Стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в Москве»

Андрей Ватутин предлагает рассмотреть варианты проведения Суперкубка не в Москве.

«Спасибо организаторам, что в наше непростое время смогли не просто провести турнир, но и найти возможность пригласить очень достойные команды из-за рубежа – один из них участник Евролиги, второй – полуфиналист прошлогоднего Еврокубка.

Формат из шести команд позволяет сделать продолжительный праздник баскетбола. Приятно было увидеть много знакомых лиц как из Москвы, российских регионов, так и иностранных гостей. Может быть, в будущем стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в столице, но я уверен, что лига тут примет правильное решение.

Знаю, что турнир смотрели не только в России, но и в Европе. По ходу Суперкубка мне писали не только наши бывшие игроки, но и руководители клубов Евролиги.

Конечно, поздравляю нашу команду, наших болельщиков с победой, но самое интересное только начинается. Уже 21-го числа мы играем с УНИКСом матч открытия. В целом по Единой лиге ВТБ я уверен, что нас ждет очень конкурентный турнир. Чемпионат будет очень интересным и сложным для всех претендентов на победу», – сказал президент ЦСКА .