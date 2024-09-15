Мело Тримбл: «После поражения в финале Суперкубка у УНИКСа будет особый настрой на матч с ЦСКА»
Мело Тримбл уверен, что у УНИКСа будет особый настрой на матч с ЦСКА в сезоне.
«Следующая встреча с УНИКСом будет отличаться. Они были огорчены поражением в финале Суперкубка, и у них ожидается на предстоящую игру особый настрой. Готовы к тому, что у них будет реваншистское настроение.
Все равно это уже будет другой матч, потому что это уже игра чемпионата, стартовый матч в новом сезоне Единой лиги. Это самое начало нашего пути. Тут будет особый настрой», — сказал разыгрывающий ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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