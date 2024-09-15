Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»
Андрей Ватутин назвал ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо» претендентами на чемпионство.
«Любая победа приятна, тем более в Москве при своих болельщиках. Суперкубок — очень представительный предсезонный турнир. Спасибо организаторам, что привезли две европейские команды топ‑уровня. Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне. Все сделали вывод после прошлого розыгрыша, усилили многие позиции. Я ожидаю очень интересный, напряженный и конкурентный чемпионат. Новая система в четыре круга, так что наиграемся.
Очень рад, что спустя два года снова завоевали Суперкубок. Это настраивает нас на позитив перед началом официального сезона», — сказал президент ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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