Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»

Андрей Ватутин назвал ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо» претендентами на чемпионство.

«Любая победа приятна, тем более в Москве при своих болельщиках. Суперкубок — очень представительный предсезонный турнир. Спасибо организаторам, что привезли две европейские команды топ‑уровня. Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне. Все сделали вывод после прошлого розыгрыша, усилили многие позиции. Я ожидаю очень интересный, напряженный и конкурентный чемпионат. Новая система в четыре круга, так что наиграемся.

Очень рад, что спустя два года снова завоевали Суперкубок. Это настраивает нас на позитив перед началом официального сезона», — сказал президент ЦСКА .